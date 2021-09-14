Новая финансовая пирамида обнаружена в Свердловской области

Еще одна финансовая пирамида обнаружена в Свердловской области. Ее название — «Симбиоз Финанс». Компания именует себя «финансовым клубом» и обещает всем членам огромную доходность.

Чтобы вступить в такую компанию, нужна оплата взноса. Бизнес строится на принципах сетевого маркетинга, когда доходы участников формируются за счет новых членов, пишет Е1 со ссылкой на Банк России. Организаторами предлагается доходность от 80% годовых. Также они обещают дорогостоящие автомобили, квартиры и технику за половину стоимости. А вот о финансовом положении компания данных не раскрывает. Согласно информации с сайта компании, офисы есть не только в Екатеринбурге, но и других городах России. Еще несколько компаний также внесены в список нелегальных. Большая часть из них является ломбардами. В общей сложности добавлено восемь компаний. В Банке России пояснили, что ломбарды не вошли в госреестр после изменения правил. Теперь у них нет права называться таковыми, а также выдавать займы под залог. На данный момент 28 организаций Свердловской области имеют признаки нелегальной деятельности. Напомним, ранее в Свердловской области работала финансовая пирамида «Финико». От ее действий пострадали жители области. Также свои деньги потеряли и жители других регионов. В Татарстане арестовали вице-президента финансовой пирамиды Finiko

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