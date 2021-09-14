Основатель финансовой пирамиды из Екатеринбурга будет жаловаться в прокуратуру и ФСБ

Основатель «Симбиоз Финанс» из Екатеринбурга планирует опротестовать решение Банка России о признании компании финансовой пирамидой. На странице финансовой организации в Facebook свердловчанин сообщил, что компания стала жертвой атаки определённого круга лиц из Екатеринбурга. Рассохин пообещал в ближайшее время опубликовать неопровержимые доказательства своих слов.