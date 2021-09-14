Основатель финансовой пирамиды из Екатеринбурга будет жаловаться в прокуратуру и ФСБ

Основатель финансовой пирамиды из Екатеринбурга будет жаловаться в прокуратуру и ФСБ
Основатель финансовой пирамиды из Екатеринбурга будет жаловаться в прокуратуру и ФСБ
Сегодня, 18:37ЭкономикаФото: страница Symbios Finance Club в FacebookДмитрий Рассохин
Дмитрий Рассохин из Екатеринбурга, создавший финансовую пирамиду «Симбиоз Финанс», собирается пожаловаться в прокуратуру и ФСБ. Предприниматель не согласен с решением Банка России.

Основатель «Симбиоз Финанс» из Екатеринбурга планирует опротестовать решение Банка России о признании компании финансовой пирамидой. На странице финансовой организации в Facebook свердловчанин сообщил, что компания стала жертвой атаки определённого круга лиц из Екатеринбурга. Рассохин пообещал в ближайшее время опубликовать неопровержимые доказательства своих слов.

Также передадим все материалы в прокуратуру и УФСБ. Мне отчаянно пытаются помешать вернуться к работе, с целью совершить рейдерский захват активов компании, написал Дмитрий.

Финансист пообещал вкладчикам вернуть их деньги до 15 сентября — для этого возмущенные вкладчики должны забрать свои заявления.

Напомним, Банк России признал «Симбиоз Финанс» финансовой пирамидой из-за маркетинговых схем.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
финансовая пирамидаБанк Россииаферааферист
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы