Профилактика ВИЧ и обучение юристов. Какие свердловские НКО вошли в реестр иноагентов

Свердловский областной общественный фонд «Эра здоровья»*
Внесен в список иностранных агентов в 2016 году. НКО занимается профилактикой ВИЧ и СПИД среди населения региона. Один из последних проектов «Чтобы жить» фонда «Эра здоровья»* был направлен на «удержание темпов распространения ВИЧ-инфекции в уязвимых группах в городе Екатеринбург и области». Под «уязвимыми группами» подразумевались представители ЛГБТ-сообщества. Им выдавались средства контрацепции, а также оказывались консультация и помощь в прохождении теста на ВИЧ.
В список инагентов фонд попал из-за получения гранта от Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Межрегиональная общественная организация «Информационно-просветительский центр «Мемориал»* и городская общественная организация «Екатеринбургское общество «Мемориал»*
Входят в состав международного общества «Мемориал»*. Организации занимаются информационно-просветительской деятельностью по истории тоталитарных репрессий. Одними из направлений деятельности «Мемориала»* являются увековечивание памяти жертв репрессий и организация общегородских акций. В 2015 году «Мемориал»* был включен Минюстом в список иностранных агентов. В сообщении ведомства говорилось о том, что НКО получает финансирование от иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
В 2016 году «Информационно-просветительский центр «Мемориал»* был оштрафован на 300 тысяч рублей. Суд посчитал, что организация получала иностранное финансирование и занималась политической деятельностью, но не подала заявление о включении в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Свердловский региональный общественный фонд социальных проектов «Новое время»*
Фонд создан в 1999 году и занимается помощью ВИЧ-инфицированным и больным наркоманией на территории Свердловской области. Например, в 2015 году фондом «Новое время»* был организован летний лагерь для подростков с положительным ВИЧ-статусом.
В список иноагентов «Новое время»* включена в 2017 году. В министерстве пояснили, что «решение о включении указанной организации в реестр принято Минюстом России по итогам рассмотрения поступившего от нее заявления».
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия по правам человека»* и Свердловская региональная общественная организация «Сутяжник»*
НОУ «Академия по правам человека»* занимается обучением молодых юристов и активистов НКО навыкам защиты прав человека, а также правовым просвещением учащихся. Учредителем организации является НКО «Сутяжник»*.
В 2015 году Минюст включил обе организации в список иноагентов, а «Академия по правам человека»* была оштрафована на 300 тысяч рублей за отсутствие регистрации в качестве иностранного агента. В самом НКО считают, что это произошло после того, как один из ее юристов, выступал на мероприятиях в Гарварде, Университете штата Массачусетса в Бостоне и Университете Висконсина.
Федеральный закон 121 «Об иностранных агентах» вступил в силу в 2012 году. Он направлен на урегулирование деятельности НКО, получающих денежные средства и иное имущество из иностранных источников, при этом участвующих в политической деятельности.
В качестве иностранного агента НКО обязаны:
*некоммерческая организация выполняет функции иностранного агента.