Профилактика ВИЧ и обучение юристов. Какие свердловские НКО вошли в реестр иноагентов

В список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, входят 76 НКО из России. Шесть из них зарегистрированы в Свердловской области. TagilCity.ru выясняло, почему эти фонды попали в реестр Минюста.

Свердловский областной общественный фонд «Эра здоровья»* Внесен в список иностранных агентов в 2016 году. НКО занимается профилактикой ВИЧ и СПИД среди населения региона. Один из последних проектов «Чтобы жить» фонда «Эра здоровья»* был направлен на «удержание темпов распространения ВИЧ-инфекции в уязвимых группах в городе Екатеринбург и области». Под «уязвимыми группами» подразумевались представители ЛГБТ-сообщества. Им выдавались средства контрацепции, а также оказывались консультация и помощь в прохождении теста на ВИЧ. В список инагентов фонд попал из-за получения гранта от Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Межрегиональная общественная организация «Информационно-просветительский центр «Мемориал»* и городская общественная организация «Екатеринбургское общество «Мемориал»* Входят в состав международного общества «Мемориал»*. Организации занимаются информационно-просветительской деятельностью по истории тоталитарных репрессий. Одними из направлений деятельности «Мемориала»* являются увековечивание памяти жертв репрессий и организация общегородских акций. В 2015 году «Мемориал»* был включен Минюстом в список иностранных агентов. В сообщении ведомства говорилось о том, что НКО получает финансирование от иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. В 2016 году «Информационно-просветительский центр «Мемориал»* был оштрафован на 300 тысяч рублей. Суд посчитал, что организация получала иностранное финансирование и занималась политической деятельностью, но не подала заявление о включении в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Свердловский региональный общественный фонд социальных проектов «Новое время»* Фонд создан в 1999 году и занимается помощью ВИЧ-инфицированным и больным наркоманией на территории Свердловской области. Например, в 2015 году фондом «Новое время»* был организован летний лагерь для подростков с положительным ВИЧ-статусом. В список иноагентов «Новое время»* включена в 2017 году. В министерстве пояснили, что «решение о включении указанной организации в реестр принято Минюстом России по итогам рассмотрения поступившего от нее заявления». Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия по правам человека»* и Свердловская региональная общественная организация «Сутяжник»* НОУ «Академия по правам человека»* занимается обучением молодых юристов и активистов НКО навыкам защиты прав человека, а также правовым просвещением учащихся. Учредителем организации является НКО «Сутяжник»*. В 2015 году Минюст включил обе организации в список иноагентов, а «Академия по правам человека»* была оштрафована на 300 тысяч рублей за отсутствие регистрации в качестве иностранного агента. В самом НКО считают, что это произошло после того, как один из ее юристов, выступал на мероприятиях в Гарварде, Университете штата Массачусетса в Бостоне и Университете Висконсина. Федеральный закон 121 «Об иностранных агентах» вступил в силу в 2012 году. Он направлен на урегулирование деятельности НКО, получающих денежные средства и иное имущество из иностранных источников, при этом участвующих в политической деятельности. В качестве иностранного агента НКО обязаны: указывать в материалах, издаваемых через СМИ или в Интернете, что эти материалы изданы и распространены некоммерческой организацией (НКО) - иностранным агентом;

один раз в полгода размещать в Интернете или СМИ отчет о своей деятельности;

один раз в полгода предоставлять в уполномоченный орган отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов;

ежеквартально предоставлять документы о целях расходования денежных средств и использования имущества;

ежегодно предоставлять аудиторское заключение. *некоммерческая организация выполняет функции иностранного агента.

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