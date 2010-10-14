Виртуальные казино c точки зрения бизнеса

Также в последнее время азартные игры рассматривались как хороший способ своего дела – своего рода бизнес идея. И все с растущей популярностью виртуальных казино, организовать игорный бизнес кажется не такой уж и плохой затеей. Давайте же разберемся, что нужно знать и иметь русскому человеку для того, чтобы начать бизнес в Интернете с помощью казино онлайн.

Напомним, что с 1 июля 2009 года организация азартных игр вне специально отведенных для игорного бизнеса зон запрещена на территории Российской Федерации. Казино и залы игровых автоматов должны были прекратить свое существование. Перебраться таким заведениям предложено в одну из четырех игорных зон – Алтайский край, Приморье, Калининградская область или граница между Краснодарским краем и Ростовской областью – ныне действующая игорная зона Азов Сити. На территории Азов Сити разместились уже два казино. В ближайшее время планируется открытие следующего игорного заведения.

Однако не всем игорным заведениям удобно перебираться из родных мест в новые игорные зоны. Кто-то предпочел уйти в подполье, а кто-то перенес свою деятельность в Интернет. Итак, что же собой представляют игровые казино онлайн?

Интернет казино или виртуальное казино – это сайт коммерческой направленности и развлекательного характера, представляющий собой аналог реального казино. Ярким примером такого онлайного азартного сайта может служить сайт казино 888. Здесь виртуальный посетитель может делать ставки, проигрывать и выигрывать реальные деньги.Принцип работы того или иного сайта онлайн казино основывается на программном обеспечении, которое и позволяет играть в различные азартные игры в режиме онлайн.

Основным отличием интернет казино от реального является тот факт, что во время игры Вы находитесь не в помещении игорного заведения, а у себя дома или в компьютерном клубе. Что касается выигрыша в казино онлайн, то джекпот не слишком отличается от тех выигрышей, которые предлагают реальные казино.

Вводить и выводить деньги для игры в онлайн казино сегодня не является проблемой. Чаще всего для виртуальной игры используются электронные деньги. Наиболее распространенными на территории СНГ электронными платежными системами являются Webmoney и Янекс.деньги. Электронная платежная система представляет собой тот же банковский счет, пополняете который вы реальными деньгами через специальные обменники или айбоксы. Именно такая реализация платежных выплат у знаменитого сайта 888 казино.

Насколько легальными являются интернет казино в отношении законодательства? В этом аспекте следует разделить два понятия – организация деятельности онлайн казино и возможность играть в азартные игры в онлайн казино.

Организация азартных игр на территории России запрещена, кроме указанных выше игорных зон. Этот запрет касается и организации деятельности онлайн казино. А вот играть в азартные игры в Интернете законом не запрещается. Поэтому вовсе не обязательно регистрировать онлайн казино в России. Небольшие страны, такие как, Антигуа или Коста-Рика, где игорный бизнес не запрещен, предоставляют возможность всем желающим приобрести лицензию и зарегистрировать свое казино.

Таким образом, вы можете разместить сервера с казино в совершенно другом государстве, а играть будутрусские поклонники азартных игр – так, как это сделано, например, у казино 888.Что касается возможного контроля над онлайновыми казино на территории России, то пока он отсутствует. В мировой практике есть два примера борьбы с виртуальными казино. Как известно, одно время аудитория онлайн казино состояла практически из одних американцев. Однако на территории США был принят жесткий закон, который вошел в историю под названием UIGEA. Согласно этому закону запрещается вносить денежные средства на депозиты подобных сайтов, но играть в азартные игры можно. В Китае с азартными играми в режиме онлайн поступили намного жестче – доступ к доменам сайтов, которые предоставляют услуги интернет казино, заблокирован.

Если до недавнего момента любители азартных игр утверждали, что казино онлайн, это конечно хорошо, но ни одно виртуальное казино не может сравниться с реальным в отношении специфической атмосферы. Как известно, интерьер реальных казино изобиловал яркими и тяжелыми цветами – красный, черный, темно-зеленый. Такие цвета всегда вызывают ассоциацию с роскошью. Слегка приглушенный свет и отсутствие настенных часов превращали игру в длительное удовольствие. Интернет казино же не имели возможности таким образом влиять на клиента. Имелись, конечно, сайты, где была возможность обмениваться короткими сообщениями с игроками и крупье. Однако, реальной обстановки виртуальные казино не передавали.

Первый шаг в этом направлении сделал известный сервис 888 казино. На сайте появился раздел, где азартные игры доступны в графике 3D. Это, своего рода, новое представление об онлайн казино. Данный сервис представляет собой подобие сетевой игры – вы создаете себе аватар, можете выбирать настройки, имеете возможность свободно перемещаться по зданию казино, самостоятельно выбирать, в какую игру вы хотите играть. Так, Ваш персонаж может свободно общаться с другими посетителями казино, с дилерами и крупье. Конечно, игра ведется на реальные деньги.В 3D казино доступны все те же развлечения, что и в обычном казино – рулетка, блек джек, различные виды игровых автоматов.

Не стоит переживать, что ваш компьютер может не потянуть такое программное обеспечение. 3D казино выполнено по технологии флеш анимации, поэтому Вам даже не придется ничего скачивать. Понравится ли поклонникам казино этот вариант виртуальных игорных заведений, мы узнаем через несколько месяцев, когда можно будет судить о посещаемости ресурса.

Итак, что необходимо бизнесмену для того, чтобы создать собственное онлайн казино после того, как вопрос о лицензии и регистрации решен?

Прежде всего, бизнес план. Если человек никогда раньше не занимался игорным бизнесом, сделать это будет сложнее. Однако и здесь русские специалисты преуспели в бизнес идеях. Сегодня существуют различные сайты, где есть возможность скачать за определенную плату готовые бизнес планы для онлайн казино.

Когда у вас есть на руках бизнес план, можно подумать и о самом сайте, его структуре и дизайне. После закрытия игорных заведений в 2009 годуотечественные программисты и веб студии ввели в свой ассортимент новую услугу – разработка и создание сайта для онлайн казино. Вы можете обратиться к таким специалистам, которые обычно выполняют подобные заказы в оптимальные сроки.Придется и потратиться на рекламу в Интернете. Рекламная компания в отношении онлайн казино возможна только в глобальной паутине. Обычно новые заведения подобного характера привлекают посетителей различными бонусами, скидками, высокими джек потами.

Следует отметить, что конкуренция в онлайн бизнесе уже достаточно высока. Поэтому открыть онлайн казино и зарабатывать на нем деньги не так уж и просто.