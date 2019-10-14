Более 200 свердловских коммерсантов претендуют на деньги Алтушкина
Сегодня, 09:53ЭкономикаФото: Скриншот видео реалити "Твой ключ от бизнеса"
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На участие в конкурсе «#startup_reality. Твой ключ от бизнеса», организованным главой РМК миллиардером Игорем Алтушкиным, претендуют 247 свердловских бизнесменов, пишет 66.ру.
Сюжеты: Нижний Тагил
Организаторы конкурса отмечают, что к ним приходят заявки о разработке мобильных приложений, интернет-магазинов и онлайн-сервисов, разработке высокотехнологичного оборудования. Но больше всего заявок связаны с проектами в сфере общественного питания.
Мы понимаем, что не все будет корректно сравнивать друг с другом и тем не менее постараемся воплотить как можно больше хороших бизнес-идей,заверяет Алтушкин.
Заявки от участников продолжат принимать до 15 ноября. Уже сейчас, по словам организаторов, поток желающих превзошел их ожидания.
По задумке процесс работы над каждым проектом будет размещен на YouTube, по результатам своеобразного реалити-шоу о бизнес лучший предприниматель, прошедший все этапы, получит миллион рублей.
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