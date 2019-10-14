Более 200 свердловских коммерсантов претендуют на деньги Алтушкина

Организаторы конкурса отмечают, что к ним приходят заявки о разработке мобильных приложений, интернет-магазинов и онлайн-сервисов, разработке высокотехнологичного оборудования. Но больше всего заявок связаны с проектами в сфере общественного питания.

Мы понимаем, что не все будет корректно сравнивать друг с другом и тем не менее постараемся воплотить как можно больше хороших бизнес-идей,заверяет Алтушкин.

Заявки от участников продолжат принимать до 15 ноября. Уже сейчас, по словам организаторов, поток желающих превзошел их ожидания.