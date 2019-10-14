СМИ: Госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле грозит банкротство

Если же этого не будет сделано, то по условиям допсоглашения по займу УКЛРЦ им. Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле обяжут выплатить 1,2 млрд рублей с процентами. РБК, ссылаясь на собственный источник в правительстве региона, пишет, что у госпиталя нет средств для выплаты займа. КРСУ несколько раз давала отсрочку, но более не намерена уступать.

Займ в размере 1,2 млрд рублей от правительства Свердловской области понадобился в качестве инвестиций для создания УКЛРЦ. Остальные 3 млрд рублей из собственных средств вложил акционер госпиталя Владислав Тетюхин. В 2013 году был подписан договор о займе, согласно которому до конца 2014 года ставка за пользование средствами составляла 8,25%, с 2015 года — 0,1%.

В дополнительном соглашении к договору займа указано, что КРСУ получит не менее четверти доли в капиталах АО «Госпиталь ВИТ» и ООО «УКЛРЦ» в счет долга до конца марта 2020 года. Для проведения такой процедуры необходимо до конца 2019 года увеличить уставной капитал до 3,9 млрд рублей, чтобы приблизить его четверть к размеру займа. Однако выполнить эти условия не представляется возможным.