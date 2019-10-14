СМИ: Госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле грозит банкротство
Корпорация развития Среднего Урала, которая принадлежит свердловскому правительству, требует чтобы АО «Госпиталь Восстановительных Инновационных Технологий» в марте 2020 года передало им четверть уставного капитала, сообщает РБК.
Если же этого не будет сделано, то по условиям допсоглашения по займу УКЛРЦ им. Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле обяжут выплатить 1,2 млрд рублей с процентами. РБК, ссылаясь на собственный источник в правительстве региона, пишет, что у госпиталя нет средств для выплаты займа. КРСУ несколько раз давала отсрочку, но более не намерена уступать.
Займ в размере 1,2 млрд рублей от правительства Свердловской области понадобился в качестве инвестиций для создания УКЛРЦ. Остальные 3 млрд рублей из собственных средств вложил акционер госпиталя Владислав Тетюхин. В 2013 году был подписан договор о займе, согласно которому до конца 2014 года ставка за пользование средствами составляла 8,25%, с 2015 года — 0,1%.
В дополнительном соглашении к договору займа указано, что КРСУ получит не менее четверти доли в капиталах АО «Госпиталь ВИТ» и ООО «УКЛРЦ» в счет долга до конца марта 2020 года. Для проведения такой процедуры необходимо до конца 2019 года увеличить уставной капитал до 3,9 млрд рублей, чтобы приблизить его четверть к размеру займа. Однако выполнить эти условия не представляется возможным.
Согласно федеральному законодательству, увеличить уставной капитал можно лишь на разницу между ним и объемом активов. У госпиталя эта сумма составляет 1,67 млрд рублей, но этого не достаточно. Если же УКЛРЦ не сможет конвертировать заём в уставной капитал и передать его КРСУ, то последний может начать процедуру банкротства госпиталя.