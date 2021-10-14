132,9 млн за загрязнение воды пытается отсудить тагильский «Водоканал» у ЕВРАЗ НТМК

ООО «Водоканал-НТ» судится с тагильским АО «ЕВРАЗ НТМК» на 132,9 миллиона рублей за задолженность по негативному воздействию на централизованную систему водоотведения. ЕВРАЗ НТМК подал встречный иск за неосновательное обогащение «Водоканала-НТ». Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Свердловской области.

Договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ между организациями был заключен в январе 2017 года. За сброс запрещенных загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения ЕВРАЗ НТМК задолжал 81,5 миллион рублей за июнь 2021 года и 51,4 миллиона рублей за июль 2021 года. Эти два дела были объединены в одно производство, общая сумма иска составила 132,9 миллиона рублей. ЕВРАЗ НТМК в рамках дела подал встречный иск к «Водоканал-НТ» на 6,4 миллиона рублей за неосновательное обогащение. «Водоканал-НТ» сбросил в централизованную систему водоотведения в 25 раз больше тарифа загрязняющих веществ в составе сточных вод и выставил ЕВРАЗу счет на оплату свыше нормы. Заседание Арбитражного апелляционного суда Свердловской области назначено на 12 ноября. Напомним, «Водоканал-НТ» и ЕВРАЗ НТМК выбрасывают наибольшее количество сточных вод в реки Нижнего Тагила. «Водоканал-НТ» выбрасывает ежегодно 38,5 миллиона кубометров сточных вод в реку Тагил и ручей Безымянный. ЕВРАЗ НТМК загрязняет реки Большая Кушва, Малая Кушва, Вязовка, Сухая Ольховка 28,3 миллиона кубометров сточных вод в год. Фото: TagilCiy.ru Росприроднадзор постоянно проводит проверки на городских предприятиях-загрязнителях. За 2020–2021 годы ЕВРАЗ НТМК привлекался к ответственности не только за сброс сточных вод в реки без разрешения, но и за выбросы загрязняющих веществ в воздух. Комбинат получил штрафов на 1,1 миллиона рублей. Устранение загрязненных стоков из общей канализации стоило тагильскому ЕВРАЗу 160 млн В апреле 2021 года на предприятии было проведено техническое перевооружение ливневой и канализационной насосных станций. Целью экологического проекта было исключение попадания сточных вод в общую канализационную систему комбината. Новые напорные канализационные водоводы для перекачки стоков установлены с целью прекращения утечек воды. Росприроднадзор наказал УВЗ, ЕВРАЗ НТМК, «Планту» и ВГОК. Но экология не меняется

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