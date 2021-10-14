«Деловая Россия» во вглаве с Минеевой помогла спа-индустрии получить ОКВЭД

Благодаря работе команды Татьяны Минеевой, уполномоченного по защите прав бизнесменов в Москве, косметологические клиники и спа-центры, которые имеют действующие медицинские лицензии, получили отдельный код общероссийского классификатора видов экономической деятельности — 86.22.
Сообщается, что подавляющее количество бизнесменов представителей beauty-индустрии не смогли получить меры государственные поддержки, так как их коды ОКВЭД не соответствовали услугам, которые были признаны пострадавшими из-за пандемии коронавируса. Поэтому команда бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой приняла решение создать для таких предпринимателей отдельный код.
В итоге специалисты московского регионального отделения общероссийской общественной организации создали рабочую группу, задачей которой явилось развитие восстановительной медицины оздоровительной спа-индустрии.
При этом возглавила рабочую группу председатель комитета отрасли СПА в Ассоциации предприятий индустрии красоты Наталья Филиппова. Официальное обращение по формированию нового кода в Минздрав РФ было отправлено в декабре 2020 года.
«После целого ряда межведомственных совещаний с участниками рынка и профильными министерствами и ведомствами, включая Минздрав, Минэкономразвития и Минпромторг РФ, данный вопрос получил положительное решение», — говорится в сообщении.
Так, на минувшей неделе в соответствии с приказом Росстандарта изменения в списке ОКВЭД были утверждены. Приказ вступит в силу с первого декабря текущего года.
Согласно введенному коду, новый вид деятельности включает в себя медпомощь, оказываемую медицинскими организациями в рамках лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий и направленную на сохранение и восстановление покровных тканей организма человека.
«В прошлом непростом году бизнес вышел с инициативой создания ОКВЭД для сфер данной отрасли. И мы не раз обсуждали данный вопрос на встречах с бизнесменами. Работа в данном направлении велась многими бизнес-сообществами. И вот теперь — победа: рада представить новую, отдельную отрасль. Благодарю всех причастных и неравнодушных, особенно общественных омбудсменов Наталью Филиппову и Нину Литвинову! Идем вперед и побеждаем!» — поблагодарила Татьяна Минеева.
Бизнес-омбудсмен также отметила, что всем предпринимателям, которые подпадают под новые коды ОКВЭД, необходимо пройти повторную регистрацию и добавить новый код в Единый государственный реестр юридических лиц.