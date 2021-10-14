«Деловая Россия» во вглаве с Минеевой помогла спа-индустрии получить ОКВЭД

«Деловая Россия» во вглаве с Минеевой помогла спа-индустрии получить ОКВЭД

«Деловая Россия» во вглаве с Минеевой помогла спа-индустрии получить ОКВЭД

Сегодня, 01:29
Экономика
Московское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия» во главе со столичным бизнес-омбудсменом Татьяной Минеевой помогло beauty-отрасли получить новый код ОКВЭД.

Благодаря работе команды Татьяны Минеевой, уполномоченного по защите прав бизнесменов в Москве, косметологические клиники и спа-центры, которые имеют действующие медицинские лицензии, получили отдельный код общероссийского классификатора видов экономической деятельности — 86.22.

Сообщается, что подавляющее количество бизнесменов представителей beauty-индустрии не смогли получить меры государственные поддержки, так как их коды ОКВЭД не соответствовали услугам, которые были признаны пострадавшими из-за пандемии коронавируса. Поэтому команда бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой приняла решение создать для таких предпринимателей отдельный код.

В итоге специалисты московского регионального отделения общероссийской общественной организации создали рабочую группу, задачей которой явилось развитие восстановительной медицины оздоровительной спа-индустрии.

При этом возглавила рабочую группу председатель комитета отрасли СПА в Ассоциации предприятий индустрии красоты Наталья Филиппова. Официальное обращение по формированию нового кода в Минздрав РФ было отправлено в декабре 2020 года.

«После целого ряда межведомственных совещаний с участниками рынка и профильными министерствами и ведомствами, включая Минздрав, Минэкономразвития и Минпромторг РФ, данный вопрос получил положительное решение», — говорится в сообщении.

Так, на минувшей неделе в соответствии с приказом Росстандарта изменения в списке ОКВЭД были утверждены. Приказ вступит в силу с первого декабря текущего года.

Согласно введенному коду, новый вид деятельности включает в себя медпомощь, оказываемую медицинскими организациями в рамках лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий и направленную на сохранение и восстановление покровных тканей организма человека.

«В прошлом непростом году бизнес вышел с инициативой создания ОКВЭД для сфер данной отрасли. И мы не раз обсуждали данный вопрос на встречах с бизнесменами. Работа в данном направлении велась многими бизнес-сообществами. И вот теперь — победа: рада представить новую, отдельную отрасль. Благодарю всех причастных и неравнодушных, особенно общественных омбудсменов Наталью Филиппову и Нину Литвинову! Идем вперед и побеждаем!» — поблагодарила Татьяна Минеева.

Бизнес-омбудсмен также отметила, что всем предпринимателям, которые подпадают под новые коды ОКВЭД, необходимо пройти повторную регистрацию и добавить новый код в Единый государственный реестр юридических лиц.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы