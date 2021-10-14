«Деловая Россия» во вглаве с Минеевой помогла спа-индустрии получить ОКВЭД

«В прошлом непростом году бизнес вышел с инициативой создания ОКВЭД для сфер данной отрасли. И мы не раз обсуждали данный вопрос на встречах с бизнесменами. Работа в данном направлении велась многими бизнес-сообществами. И вот теперь — победа: рада представить новую, отдельную отрасль. Благодарю всех причастных и неравнодушных, особенно общественных омбудсменов Наталью Филиппову и Нину Литвинову! Идем вперед и побеждаем!» — поблагодарила Татьяна Минеева.