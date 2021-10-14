Мыльная прибыль: рынок бытовой химии в России вырос во время пандемии

Ни один современный человек не обходится без бытовой химии — помыть посуду, постирать одежду, протереть полы. В каждой квартире можно обнаружить целый арсенал чистящих средств. В 2020 году в России произвели почти 4 млн тонн бытовой химии. Этот рынок рос даже в пандемию.

В 300 млрд рублей оценивается объем российского рынка бытовой химии. Почти весь ее ассортимент отечественного производства. На чистящие средства для кухни, сантехники, стекол и полов приходится самая большая доля рынка — 23.8%. Почти столько же (23%) занимают средства для стирки — порошки, пятновыводители, отбеливатели. 21,3% — это средства для мытья посуды и 31,9% приходится на все прочие виды бытовой химии — дезинфекторы, репелленты, средства для обуви, ароматизаторы и освежители воздуха. В Свердловской области существует несколько десятков производств бытовой химии. Одна из самых молодых компаний ООО «БиоМикроГели» начинала свою деятельность с разработки технологий для очистки промышленных загрязнений. А в недавнем времени запустила в продажу новые моющие средства бытового назначения. Основатель ООО «БиоМикроГели» Андрей Елагин заявляет, что их продукция экологически чистая и не наносит вред окружающей среде и человеку. Изготавливается бытовая химия из сырья, получаемого из древесины, кукурузы, яблочного жмыха и жома сахарной свеклы. Стартовав в 2012 году и работая над экологической проблемой промышленной очистки воды, мы обратились к опыту фармацевтов и заимствовали у них принцип действия микрогелей полисахаридов. В нашей лаборатории мы провели огромное число исследований, прежде чем получить окончательную формулу BIOMICROGEL®, и теперь можем с уверенностью сказать, что нам удалось создать принципиально новые эффективные моющие средства, которые берегут здоровье человека и не наносят ущерба окружающей среде, так как из состава продуктовой линейки полностью исключены такие вредные компоненты как активный хлор, фосфаты и другие,рассказал Андрей Елагин. В целом на российском рынке продажи бытовой химии обеспечивают четыре компании. Все они являются дочерними предприятиями транснациональных гигантов. В 2004 году в подмосковном городе Клин свой завод открыла британская компания Reckitt Benckiser. Здесь производят пятновыводители, смягчители воды, средства для посудомоечных машин, прочистки труб и стоков. В 2020 году акценты компании сменились. По словам директора по корпоративным коммуникациям в России и СНГ Reckitt Benckiser Игоря Наймушина, производство средства для мытья посуды и для посудомоечных машин выросло на 27,5%. На 10% выросла категория дезинфицирующих средств, более, чем на 16%, для прочистки стоков и труб. Также растет категория товаров для свежести воздуха. На сегодняшний день 30% сырья для производства Reckitt Benckiser ввозит из-за рубежа. Это энзимы, красители, отдушки и другие компоненты. Однако в производственной лаборатории изучается вопрос замены их на российские компоненты. Те 70 плюс, условно говоря, программ поддержки бизнеса в эпоху пандемии — они коснулись, в том числе, и поддержки химической промышленности. Условия, которые созданы для инвестиционной активности отечественных и зарубежных инвесторов у нас достаточно неплохие. Но, конечно же, надо заниматься вопросом и налогового бремени и вопросами, связанными с локализацией производства,считает Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты России. И все-таки, несмотря на то, что средства бытовой химии производят в России, многие компоненты для них все равно идут из-за рубежа. 3% — вклад всей парфюмерно-косметической промышленности в ВВП страны. В Торгово-промышленной палате считают, потенциал у отрасли гораздо больше. Только за последние годы появилось очень много общемировых брендов на территории Российской Федерации. Причем не только, как импортный товар, а как товар, произведенный на территории России. Российский рынок особенно выгоден для того, кто хочет выйти на рынок ЕвраАзЭС. Все те производства, которые расположены на территории России — они рассчитаны именно не только на российский рынок, но они распространяют свое влияние на рынки и Киргизии, и Белоруссии, и Казахстана, и других стран, входящих в Евразийское экономическое содружество,рассказал вице-президент ТПП. Производители бытовой химии считают, что главной проблемой сегмента является отсутствие технического регламента. Такой документ должен действовать не только на территории России, но и по всему Евразийскому экономическому союзу. Обсуждение технического регламента идет уже 10 лет, так как комиссия союза постоянно откладывает его принятие, внося правки. В итоге сейчас игроки рынка должны руководствоваться множеством разных нормативных актов, но ни в одном из них не сказано, что такое безопасное и качественное средство. Принятие технического регламента соберет все требования к рынку бытовой химии, избавит его от лишних бюрократических проволочек, а также защитит права покупателя.

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