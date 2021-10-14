Налоги для некоторых предприятий изменятся в Свердловской области

Налоги для некоторых предприятий изменятся в Свердловской области
Налоги для некоторых предприятий изменятся в Свердловской области
Сегодня, 16:48ЭкономикаФото: 1МI
Правительство региона понизило ставку по налогам для некоторых предприятий гостиничной сферы и продлило минимальную ставку для сельхозпредприятий в Свердловской области.

Пониженная налоговая ставка в 0,5% будет введена для гостиниц, в строительство или реконструкцию которых было вложено более 1-го миллиарда рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также выступил с инициативой продлить до 2024-го года 5-процентную ставку для предприятий сельскохозяйственной отрасли.

Минимальная налоговая ставка действует на территории региона с 2019-го года, ею уже воспользовались более полумиллиона предпринимателей.

Напомним, бум по регистрации самозанятыми регистрируется в Свердловской области сначала 2021-го года. За этот период статус самозанятого получили более 85 тысяч уральцев, в том числе почти 6 тысяч тагильцев.

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