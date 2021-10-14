Премии забрал суд у бывших топ-менеджеров екатеринбургской фирмы-банкрота

Премии забрал суд у бывших топ-менеджеров екатеринбургской фирмы-банкрота
Премии забрал суд у бывших топ-менеджеров екатеринбургской фирмы-банкрота
Сегодня, 13:57ЭкономикаФото: 1MI
В конкурсную массу компании-банкрота в Екатеринбурге возвращены премии, которые выплачены топ-менеджерам два года назад.

Речь идет о сотрудниках ООО «Гранит — XXI век», которая подконтрольна депутату Заксобрания Александру Серебренникову, пишет Znak. Фирма владеет помещениями в Центре международной торговли на улице Куйбышева, 44.

На данный момент, согласно картотеке Арбитражного суда, компания проходит процедуру банкротства. С инициативой вернуть премии, которые были выданы сотрудникам в сентябре 2019 года двум сотрудникам, обратился конкурсный управляющий. Он попросил признать приказ о назначении премий недействительным. Каждый из сотрудников получил по 214,5 тысячи рублей. Причиной стало то, что документ был подписан уже после того, как компания подала заявление о банкротстве. Суд счел, что ООО в этот момент уже имело признаки неплатежеспособности.

В постановлении суда также говорится, что средства сотрудниками уже возвращены.

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