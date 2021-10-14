Тагильский «Уралхимпласт» заплатит 319 тысяч за свой же иск к брянской компании

Тагильский «Уралхимпласт» заплатит 319 тысяч за свой же иск к брянской компании
Тагильский «Уралхимпласт» заплатит 319 тысяч за свой же иск к брянской компании
Сегодня, 07:25ЭкономикаЕвгения СафинаФото: Яндекс.Карты
Тагильский «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» остался должен 319 тысяч компании из Брянска «ПромМетПоставка». Компания подала иск за оплату поставки и получила встречный иск за некачественный товар.

Компания ООО «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» подала в суд на ООО «ПромМетПоставка» по причине неоплаты дебиторской задолженности за поставку материалов. На данный момент судебный процесс по этому делу продолжается, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе ПАО «Уралхимпласт».

По решению 17 Арбитражного апелляционного суда ООО «ПромМетПоставка» должно выплатить 2,6 миллиона рублей за оплату товара, 581 тысячу неустойки и 14,4 тысячи госпошлины.

В свою очередь, ООО «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» обязали заплатить 3,5 миллиона убытков за некачественный товар и 40,6 тысячи госпошлины. ООО «ПромМетПоставка» смогло доказать с помощью экспертизы, что в стальных отливках появились горячие трещины.

В результате зачета взаимных требований ООО «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» осталось должно брянской компании 292,8 тысячи рублей, а также 26,2 тысячи госпошлины.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца.

Напомним, изначально ООО «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» подало иск к брянской компании на 3,2 миллиона рублей, он был удовлетворен частично. ООО «ПромМетПоставка» занимается литьем чугуна, а также торгует приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.

Сюжеты:
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