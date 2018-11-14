Строительство новой ветки метро в Екатеринбурге отложено еще на три года

Об этом на заседании гордумы заявил депутат Владимир Крицкий после того, как проанализировал проект бюджета города на 2019 год. Крицкий считает, что чиновники не намерены заниматься проектированием новой ветки метро, так как средства на него не заложены в бюджет будущего года и в плановый период 2020–2021 годов.