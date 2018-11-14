Строительство новой ветки метро в Екатеринбурге отложено еще на три года
Сегодня, 10:34ЭкономикаФото: pixabay.com
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Реализация строительства второй ветки метро в Екатеринбурге перенесена еще на три года.
Сюжеты: Екатеринбург
Об этом на заседании гордумы заявил депутат Владимир Крицкий после того, как проанализировал проект бюджета города на 2019 год. Крицкий считает, что чиновники не намерены заниматься проектированием новой ветки метро, так как средства на него не заложены в бюджет будущего года и в плановый период 2020–2021 годов.
Также в метро Екатеринбурга отмечается падение перевозок на один миллион в год, при этом бюджет города потерял 28 млн рублей, сообщает Znak.com.
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