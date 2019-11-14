Суд отклонил жалобу УВЗ по долгу тагильского ХК «Спутник» на 23 миллиона рублей

В начале января «Уралвагонзавод» подал иск о включении 17,5 миллиона рублей в реестр требований кредиторов «ХК «Спутник». С 2014 по 2018 годы по договору завод обеспечивал питанием и питьевой водой команду на общую сумму 23,1 миллиона рублей. «Спутник» оплатил услуги частично — в размере шести миллионов рублей, а задолженность составила 17,5 миллиона рублей с учётом процентов за пользование чужими средствами в размере 445 тысяч рублей. Временный управляющий Антон Саитов подал заявление о признании договора недействительным — суд удовлетворил его требования, поэтому отклонил иск «Уралвагонзавода». Повторно дело рассматривалось уже в 17-м Арбитражном апелляционном суде, где решение осталось без изменений. В связи с этим УВЗ подал кассацию, но по решению суда от 1 октября жалоба не удовлетворена.