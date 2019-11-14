Суд отклонил жалобу УВЗ по долгу тагильского ХК «Спутник» на 23 миллиона рублей
1 октября Арбитражный суд Свердловской области отклонил кассационную жалобу УВЗ о внесении в реестр требований кредиторов ХК «Спутник», так как временному управляющему клуба удалось признать договор между предприятием и «Спутником» недействительным.
В начале января «Уралвагонзавод» подал иск о включении 17,5 миллиона рублей в реестр требований кредиторов «ХК «Спутник». С 2014 по 2018 годы по договору завод обеспечивал питанием и питьевой водой команду на общую сумму 23,1 миллиона рублей. «Спутник» оплатил услуги частично — в размере шести миллионов рублей, а задолженность составила 17,5 миллиона рублей с учётом процентов за пользование чужими средствами в размере 445 тысяч рублей. Временный управляющий Антон Саитов подал заявление о признании договора недействительным — суд удовлетворил его требования, поэтому отклонил иск «Уралвагонзавода». Повторно дело рассматривалось уже в 17-м Арбитражном апелляционном суде, где решение осталось без изменений. В связи с этим УВЗ подал кассацию, но по решению суда от 1 октября жалоба не удовлетворена.
Формально договор признали недействительным по статьям 10 и 168 (которые подразумевает оспариваемость и ничтожность сделки — прим. ред.), а по сути потому что деньги, которые выделялись на финансирование хоккейного клуба, возвращались обратно «Уралвагонзаводу» и там ещё уклонение от уплаты НДС было,пояснил представитель конкурсного управляющего ХК «Спутник» Даниил Гришин.
Напомним, 25 сентября 2018 года в отношении «Хоккейного клуба «Спутник» возбуждено производство по делу о банкротстве. 19 декабря 2018 года введена процедура наблюдения временным управляющим Антоном Саитовым. 22 мая 2019 года его кандидатуру утвердили конкурсным управляющим. В реестр кредиторов включены ООО «Уральская хоккейная компания», Межрайонная ИФНС России № 16, «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области», ООО «УВЗ-Медиа Сервис» и ООО «Агентство содействия перспективным проектам». Общая сумма задолженности «Спутника» — 24,4 миллиона рублей.