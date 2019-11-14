УВЗ через суд потребовал у московской компании 53 миллиона рублей, а получил 75

В октябре 2017 года между компаниями был заключен контракт на сумму 27,4 миллиона рублей на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования на «Уралвагонзаводе». Поставщик не выполнил свои обязательства по договору — не передал товары покупателю. Тогда УВЗ обратился в суд с иском о взыскании средств за нарушение контракта. Решение было вынесено в пользу истца. Суд взыскал с «МК Инвест» 75,3 миллиона рублей, в том числе 22 млн рублей — предварительная плата, 7,9 млн рублей — пени, 1,4 млн рублей — неустойка, 21,5 млн рублей — процент за пользование коммерческим кредитом, 391 тысячу рублей — процент за пользование чужими денежными средствам в период с 29 марта 2019 года по 20 июня 2019 года, начисления с 21 июня 2019 года по фактический день оплаты долга — 22 млн рублей, госпошлина по иску — 200 тысяч рублей. Суд отказал во встречном иске московской компании к УВЗ.