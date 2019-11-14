В Нижнем Тагиле владельцам торговых сетей сократят выдачу разрешительных документов

Такое решение принято в ходе рабочего совещания первого зама главы города с представителями предприятий сетевой торговли. На встрече присутствовали более 20 представителей как местных, так и федеральных ритейлеров.

В ходе совещания обсуждались вопросы взаимодействия руководства города и торговых сетей в сфере благоустройства территорий, содержания объектов зимой и обеспечения безопасности посетителей.

Кроме того, представители торговых объектов рассказали о проблемах, в решении которых рассчитывают на помощь органов местного самоуправления. В связи с этим Вячеслав Горячкин дал распоряжение различным управлениям мэрии сократить предпринимателям срок выдачи разрешительной документации. А также ввести «День сети», где они получат необходимую консультацию и смогут решить спорные вопросы.