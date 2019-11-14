В Нижнем Тагиле владельцам торговых сетей сократят выдачу разрешительных документов
Вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин поручил профильным управлениям мэрии максимально сократить срок выдачи разрешительной документации владельцам торговых сетей, сообщает пресс-служба администрации города.
Такое решение принято в ходе рабочего совещания первого зама главы города с представителями предприятий сетевой торговли. На встрече присутствовали более 20 представителей как местных, так и федеральных ритейлеров.
В ходе совещания обсуждались вопросы взаимодействия руководства города и торговых сетей в сфере благоустройства территорий, содержания объектов зимой и обеспечения безопасности посетителей.
Кроме того, представители торговых объектов рассказали о проблемах, в решении которых рассчитывают на помощь органов местного самоуправления. В связи с этим Вячеслав Горячкин дал распоряжение различным управлениям мэрии сократить предпринимателям срок выдачи разрешительной документации. А также ввести «День сети», где они получат необходимую консультацию и смогут решить спорные вопросы.
Администрация города готова поддержать любые бизнес-инициативы, направленные на создание современного облика города и повышающие уровень обслуживания покупателей. Сегодняшнее совещание показало, что и предприятия торговли нацелены на сотрудничество, заинтересованы в развитии, изменении формата работы с клиентами и органами власти,отметил вице-мэр