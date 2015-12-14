Россияне сэкономили на страховании жизни, здоровья и автомобилей

Антилидером рынка в нынешнем году может стать добровольное автострахование. Сборы в этом сегменте, по данным аналитического центра Института страхования при Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), по итогам 9 месяцев сократились на 13,1 процента. Это больше 20 миллиардов рублей.

Аналитики отмечают, что средняя стоимость полиса из-за подорожания запчастей и ремонта машин увеличилась с 40,9 до 48,6 тысячи рублей. Это и привело к бегству клиентов.

Заметно упал в этом году сектор страхования от несчастных случаев. Количество заключенных договоров сократилось на 12,4 процента, а общая сумма собранных страховщиками платежей - на 16,4 процента. Одной из причин стало то, что россияне стали брать в банках меньше потребительских кредитов, а именно к ним традиционно «привязано» страхование от несчастных случаев.

Меньше стало туристов, которым страховка требуется для выезда на отдых за границу. Свою роль сыграла борьба с навязыванием страховщиками дополнительных услуг. Дело в том, что раньше страховка от несчастного случая часто оформлялась «в нагрузку» при продаже полисов ОСАГО. Однако после жестких действий ЦБ в отношении некоторых страховых компаний подобная практика свелась к минимуму.

Заметно охладели россияне и к страхованию жизни. Количество заключенных договоров в этом сегменте сократилось на 38,6 процента. По мнению специалистов, такой катастрофический обвал говорит о том, что потенциал роста в этом секторе исчерпан.

Между тем Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже в следующем году может получить функции по проведению процедуры банкротства страховщиков. Законопроект, в сентябре одобренный Госдумой в первом чтении, уже доработан к основному чтению. В АСВ не исключают, что поправки могут быть окончательно приняты до конца года. При этом в агентстве считают, что закон может потребовать дальнейшего реформирования. Особенно в части процедуры отзыва лицензий у страховых компаний.

Сейчас лицензия может быть отозвана уже после признания страховщика банкротом. Из-за того, что процедура очень затянута, собственники могут успевать выводить из компании активы пояснил первый заместитель директора юридического департамента АСВ Сергей Виноградов.