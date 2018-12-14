Никто не захотел: Алапаевск не нашел подрядчика на ремонт дорог за 12 млн
Сегодня, 15:11ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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Администрация Алапаевска не смогла найти подрядчика на ремонт 188 км автодорог. На работы было выделено 12 млн.
Сюжеты: Алапаевск
Администрация Алапаевска путем электронного аукциона на сайте госзакупок планировала найти исполнителя по контракту на ремонт автодорог в муниципалитете. На работы было выделено 12 млн рублей. Однако торги не состоялись, так как не заявилось ни одного участника.
Согласно техзаданию, подрядчик должен был провести ремонт полотна дорог в установленном заказчиком объеме, а также установить дорожные знаки. В общей сложности он должен отремонтировать 188 км дорог.
Аукцион завершился 14 декабря 2018 года, торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия потенциальных контрагентов.
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