Никто не захотел: Алапаевск не нашел подрядчика на ремонт дорог за 12 млн

Администрация Алапаевска путем электронного аукциона на сайте госзакупок планировала найти исполнителя по контракту на ремонт автодорог в муниципалитете. На работы было выделено 12 млн рублей. Однако торги не состоялись, так как не заявилось ни одного участника.