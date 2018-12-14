Отделения международного коммерческого суда откроются в 17 регионах России

В 2017 году в РФ начали работать четыре филиала МКАС, а в этом году - еще пять. Об этом заявил президент промпалаты России Сергей Катырин на торжестве по случаю открытия отделения МКАС в Краснодарском крае.

Сейчас правовую деятельность осуществляют отделения МКАС в Казани, Иркутске, Уфе, Ростове-на-Дону. В этом году открытие отделов выполнено в Воронеже, Тюмени, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В перспективе, по словам президента промпалаты, открытие еще семнадцати филиалов арбитража международного уровня, сообщает пресс-служба ТПП РФ.