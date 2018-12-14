Отделения международного коммерческого суда откроются в 17 регионах России
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ может стать доступным для предпринимателей регионов. В 2019-2020 годах арбитраж планируют открыть еще в семнадцати субъектах страны.
В 2017 году в РФ начали работать четыре филиала МКАС, а в этом году - еще пять. Об этом заявил президент промпалаты России Сергей Катырин на торжестве по случаю открытия отделения МКАС в Краснодарском крае.
Сейчас правовую деятельность осуществляют отделения МКАС в Казани, Иркутске, Уфе, Ростове-на-Дону. В этом году открытие отделов выполнено в Воронеже, Тюмени, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В перспективе, по словам президента промпалаты, открытие еще семнадцати филиалов арбитража международного уровня, сообщает пресс-служба ТПП РФ.
Глава промпалаты РФ также подчеркнул, что для ТПП и бизнес-сообществ Краснодарского края мероприятие имеет масштабное значение, так как арбитраж международного уровня – это одна из крупнейших организаций по решению конфликтов бизнесменов. Такое событие дает возможность снизить нагрузку на российские суды и создать благоприятную обстановку для ведения дел. В настоящий момент иски в филиалах МКАС насчитывают около пятисот млн рублей, произнес Катырин.
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