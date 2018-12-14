Свердловские производители поднимут цены на хлеб: причины, диапазон и мнения

Согласно официальной информации от Министерства сельского хозяйства, в сравнении с 2017 годом, в 2018-м было произведено на 20 миллионов тонн зерна меньше. Однако в России на цену булки хлеба влияют и другие факторы.

В 2017 году был нетипичный урожай объемом 135,4 млн тонн, он превысил даже рекордные 127 млн тонн, собранные в далеком 1978 году. Количество зерна в 2018 году позволит полностью обеспечить потребности внутреннего российского рынка и осуществить поставки на экспорт, утверждает Елена Майорова, доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Мука, сахар и яйца подорожали Первое, на что обращают внимание все спикеры, с которыми пообщался TagilCity.ru, это повсеместное подорожание сырья, из которого хлеб производится.

Подорожание сырья – это основная нагрузка. Мука высшего сорта подорожала на 30%, мука первого сорта повысилась в цене на 38%, мука второго сорта – на 34%, сахар – на 45,6%. Яйцо куриное – на 13%, упаковка тоже на 13%, отметил в разговоре с TagilCity.ru Николай Вялков, коммерческий директор Ирбитского хлебозавода.

1 Низкая доля сырья в цене и уход от налогов: проблемы хлеба в Свердловской области Фото Министерство сельского хозяйства РФ заявило о том, что в 2018 году будет собрано 105 миллионов тонн зерна, что на четверть меньше прошлогодних показателей. Хватит ли россиянам хлеба? С какими трудностями сталкиваются представители пищевой отрасли? Кто стоит за хлебопекарной промышленностью региона?

За последние полгода мука выросла примерно на 4-5 рублей. А в булке хлеба только одной муки стало больше на 1-2 рубля, в зависимости от сорта. Сахар тоже вырос в цене, прокомментировал ситуацию Алексей Потапенко, АО «Режевской Хлебокомбинат».

В АО «Нижнетагильский хлебокомбинат» отказались давать комментарий по данной теме без письменных запросов. Однако судя по отзывам тагильчан цены на хлеб уже незначительно повысились. Не удалось получить оперативный комментарий и от АО «СМАК».

Топливо, свет и газ подорожали Следующий фактор, также влияющий на рост цен на хлеб – сезонное подорожание необходимых ресурсов.

За два года выросла в цене на 20% солярка, а последние два месяца солярка для юридических лиц выросла на 3 рубля. Электроэнергия выросла процентов на 15, вырос в цене газ. Подорожали расходники, всё, что с импортом связано, комплектующие, отметил в беседе с TagilCity.ru Алексей Потапенко.

С чем связано повышение? Безусловно, сезонное повышение цен на тарифы: электроэнергия, ГСМ, газ для печей (4%), пояснил Николай Вялков.

Очевидно, что вышеупомянутые факторы касаются всех хлебоделов, не только Свердловской области, но и России в целом.

Можно ли оставить цены на прежнем уровне? Повышение потребительских хлеб в России эксперты называют стабильным. Рост цен при этом характеризуют как нормальный. Хлебопроизводители просто повышают стоимость, чтобы бизнес не уходил в минус.

Мы ценники не поднимали два года. Мы собираемся поднять ценники, но та цифра, на которую будет рост, – ниже, чем общий рост сырья и ресурсов. Если повышения не будет, то предприятия хлебообеспечения закроются все как банкроты,отметил Алексей Потапенко.

В Ирбитском хлебозаводе, который обеспечивает хлебом и хлебобулочными изделиями Туринск, Алапаевск, Артёмовский, Реж, Туринскую Слободу, Талицу, Камышлов, Богданович, повышение цен уже произошло.

Первый этап повышения цен на хлеб у нас уже произошёл 10 декабря. Подорожали мелкоштучные изделия (булочки, пиццы) и кондитерские изделия. На формовые хлеба, которые являются продуктом повседневного спроса, или социальный товар. На него мы повышение на сегодняшний день не планируем. Мы всё-таки хотим поддержать народ по мере возможности, отметил Николай Вялков.

По заверению спикеров, в Свердловской области цены на хлеб одни из самых низких.

На самом деле, в Свердловской области, благодаря конкуренции, а также большому количеству теневой экономики, ценники низкие. На полках магазинов цены примерно такие же, как в некоторых областях отпускные цены с заводов, заверил Алексей Потапенко.

Тем не менее, по словам представителей заводов, игроки теневой экономики – одна из проблем бизнеса, в частности хлебопекарного. Оставление цен на прежнем уровне «закроет» законопослушные предприятия, а останутся лишь те, кто не платит налогов, уверены эксперты.

Останутся лишь те, кто в теневой экономике, кто не платит налогов. Потому что в продукции, у тех кого высокая производительность - 3 рубля 50 копеек. У кого меньше автоматизация и больше ручного труда - до 6 рублей налогов в килограмме хлебобулочной продукции,отметил Алексей Потапенко.