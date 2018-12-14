ВГОК задолжал Администрации Нижнего Тагила 5 млн рублей за аренду земельного участка

В Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление от муниципалитета с просьбой взыскать с ответчика – ОАО ВГОК – 5 млн рублей, которые предприятие задолжало за аренду земельного участка. В настоящий момент в адрес ВГОКа подано 38 исков о банкротстве предприятия.

Помимо этого, уже вынесено несколько судебных решений, в частности, 500 млн рублей предприятие задолжало по налогам и сборам, 127 млн рублей - ООО «КНС Холдинг», 11 млн рублей - кушвинскому «Теплосервису», 4 млн рублей - «Тагилэнерго», 166 млн рублей предприятие должно ООО «ЭнергосбыТ Плюс», 28 млн рублей - ОАО «МРСК Урала». Сейчас в рассмотрении находятся 23 дела на сумму в 29,9 млн рублей.