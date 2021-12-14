Почти 8 млн задолжал ЕВРАЗ НТМК за подачу и уборку вагонов РЖД

Почти 8 млн задолжал ЕВРАЗ НТМК за подачу и уборку вагонов РЖД
Почти 8 млн задолжал ЕВРАЗ НТМК за подачу и уборку вагонов РЖД
Сегодня, 17:35ЭкономикаФото: 1MI
Иск на сумму почти 8 миллионов рублей подало АО «Российские железные дороги» к АО «ЕВРАЗ НТМК» по долгу за сбор за подачу и уборку вагонов.

За подачу и уборку вагонов с 16 марта по 15 июня 2021 года РЖД выставили ЕВРАЗ НТМК счет на 13,5 миллиона рублей. Часть суммы комбинат признал обоснованной и оплатил 5,8 миллиона рублей. На предприятии заявили, что расчеты недостоверны и ошибочны, так как в них есть начисления по вагонообороту, который не выполнялся. Поэтому задолженность ЕВРАЗ НТМК перед РЖД за указанный период отсутствует.

В сумму иска также включены проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 176,5 тысячи рублей. На ЕВРАЗ НТМК заявили, что оснований для начисления процентов нет.

В предварительном судебном заседании представители РЖД заявили, что доводы ответчика являются несостоятельными и необоснованными. Рассмотрение дела в Арбитражном суде Свердловской области назначено на 23 декабря 2021 года.

Напомним, по иску природоохранной прокуратуры суд обязал ликвидировать экологически опасные объекты с отходами НТМК и ВМЗ в Нижнем Тагиле. На сегодняшний день деятельность на этих объектах не осуществляется.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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