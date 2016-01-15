Цены на смартфоны в России вырастут на 15–20%

Мы видели, что ритейлеры, пытаясь привлечь покупателей, представляли дополнительные скидки в новогодние праздники. Мы ожидаем, что скоро акции прекратятся и цены пойдут вверх сказал «Коммерсанту» гендиректор Sony Mobile в России Алексей Ермаков.

По его мнению, при курсе 75–80 руб. за доллар цены на смартфоны в первом квартале этого года вырастут не менее чем на 10%.

С октября–ноября стоимость доллара выросла на 20%, и подорожание электроники в ближайшие недели или даже дни неизбежно. Мы ожидаем, что в ближайшее время стоимость устройств может увеличиться на 10–30% в зависимости от модели и производителя прокомментировали будущее повышение цен в «Связном».