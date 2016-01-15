Цены на смартфоны в России вырастут на 15–20%
В ближайшее время цены на смартфоны в России вырастут на 15–20%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу Samsung Mobile в России Александра Графа и другие источники в компании. Рост цен коснется всего рынка, а не только планов Samsung.
Мы видели, что ритейлеры, пытаясь привлечь покупателей, представляли дополнительные скидки в новогодние праздники. Мы ожидаем, что скоро акции прекратятся и цены пойдут вверх сказал «Коммерсанту» гендиректор Sony Mobile в России Алексей Ермаков.
По его мнению, при курсе 75–80 руб. за доллар цены на смартфоны в первом квартале этого года вырастут не менее чем на 10%.
С октября–ноября стоимость доллара выросла на 20%, и подорожание электроники в ближайшие недели или даже дни неизбежно. Мы ожидаем, что в ближайшее время стоимость устройств может увеличиться на 10–30% в зависимости от модели и производителя прокомментировали будущее повышение цен в «Связном».
В 2015 году, по данным МТС и «Евросети», в России продано 26 млн смартфонов на 260 млрд руб., что на 8% меньше в объемах продаж, чем в 2014 году, и на 5–6% больше в выручке.