Недостача на сумму более 10,5 млн рублей обнаружена при инвентаризации в Тагилбанке

Агентство по страхованию вкладов при осуществлении конкурсного производства в Тагилбанке провело инвентаризацию имущества, в результате которой была обнаружена недостача на сумму в 10,536 млн рублей.

6 млн 533 тысячи рублей из суммы недостачи связаны с отсутствием документов, которые подтверждают право собственности на нежилое помещение по адресу Октябрьский проспект, 28. Еще 2 млн 65 тысяч рублей относятся к основным средствам и хозяйственным затратам. 1 млн 32 тысячи рублей, которые приходятся на кредиты физическим лицам, связаны с отсутствием оригиналов кредитных договоров.

Оставшаяся часть недостачи в размере 1 млн 86 тысячи рублей связаны с отсутствием подтверждающих документов по прочим активам Тагилбанка.

Инвентаризация была проведена по состоянию на момент открытия конкурсного производства 3 октября 2018 года и полностью завершена 9 января 2019 года, сообщает АСВ.