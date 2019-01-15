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Недостача на сумму более 10,5 млн рублей обнаружена при инвентаризации в Тагилбанке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Недостача на сумму более 10,5 млн рублей обнаружена при инвентаризации в Тагилбанке

Сегодня, 15:41ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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