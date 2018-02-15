Экс-гендиректор УВЗ Олег Сиенко получил высокую должность в РМК
15 февраля, 07:30Экономика
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Олег Сиенко, бывший генеральный директор корпорации «Уралвагонзавод», накануне был назначен на новую должность. Теперь управленец займёт должность вице-президента ЗАО «Русская медная компания».
Сюжеты: Нижний Тагил
Теперь Сиенко предстоит заниматься продвижением и взаимодействием с органами государственной власти, или government relations.
Олег Сиенко признался, что давно сотрудничал с руководством РМК. В прошлом году глава компании официально позвал Сиенко на новую должность, однако принимать предложение экс-глава УВЗ не спешил. Затем состоялось ещё несколько встреч.
Было несколько бесед, и мы сошлись на том, что, наверное, есть время быть взаимополезными друг другу. Так в феврале «мечта сбылась рабочих и крестьян» рассказал Олег Сиенко в интервью «Ura.ru».
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