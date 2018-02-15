Экс-гендиректор УВЗ Олег Сиенко получил высокую должность в РМК

Теперь Сиенко предстоит заниматься продвижением и взаимодействием с органами государственной власти, или government relations.

Олег Сиенко признался, что давно сотрудничал с руководством РМК. В прошлом году глава компании официально позвал Сиенко на новую должность, однако принимать предложение экс-глава УВЗ не спешил. Затем состоялось ещё несколько встреч.

Было несколько бесед, и мы сошлись на том, что, наверное, есть время быть взаимополезными друг другу. Так в феврале «мечта сбылась рабочих и крестьян» рассказал Олег Сиенко в интервью «Ura.ru».