Чиновники планируют поднять продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году

Повышение продолжительности жизни россиян является одной из стратегических целей развития страны на ближайшие 6 лет. Об этом отдельно говорил президент Владимир Путин в майских указах. Правительство РФ подготовило ряд мер, которые позволят в обозначенный срок повысить продолжительность жизни жителей России. Участники форума уверены, что залог долголетия в активном образе жизни и здоровом питании. Потому важным они считают формирование спроса на полезные и правильные продукты, причём он должен формироваться со школы и даже раньше. Значимым также является и участие бизнеса.

Необходимо привлечь бизнес к тем вопросам, которые связаны с функциональным питанием, к проектам, которые создают его, к тем возможностям, которые есть в нашей стране. Нам бы хотелось, работая с бизнесом, подсказывать ниши, которые есть, и привлекать туда инвестиции, в том числе и западные,рассказал президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.

Ещё одним способом повышения продолжительности жизни является повышение материального благосостояния граждан, в особенности предпенсионного возраста. Со стороны государства, считают участники, созданы условия для того, чтобы работодатель обеспечил такого работника всем необходимым и позволил работать момента выхода на пенсию. Но работодатель, на данный момент, слабо заинтересован в этих действиях.

Встаёт серьёзнейший вопрос взаимоотношения работника, работодателя и государства. Вся эта триада должна работать сплоченно. Сегодня создаются достаточно хорошие условия государством для работников, но всё это за счет предпринимателя, за счет работодателя. У предпринимателя кроме угрозы административных нарушений, если он не примет взрослого на работу, никаких других стимулов на сегодняшний день не создано. И это очень серьёзный вопрос, потому что нагрузка на работодателя возрастает. А стимулов каких-то, поощряющих в налоговом режиме, в других направлениях - не создано. Я думаю, что неизбежно государству над этой темой надо думать вместе с предпринимателями,заявил Катырин.