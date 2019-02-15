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Чиновники планируют поднять продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Чиновники планируют поднять продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году

Сегодня, 07:00ЭкономикаФото: pxhere.com
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