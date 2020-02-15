«Энергосбыт Плюс» отсудил у ВГОКа более 156 миллионов рублей долга за электроэнергию

Согласно материалам суда, в 2017 году ООО «Энергосбыт Плюс» заключило договор энергоснабжения с предприятием. В октябре 2019 года компания поставила нижнетагильскому ВГОКу электроэнергию более чем на 77,2 миллиона рублей, в сентябре 2019 года — на 75,4 миллиона рублей.

Однако комбинат не оплатил предоставленные ему счета, и поставщик электроэнерги обратился в суд.

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования и взыскал со ВГОКа сумму задолженности, а также расходы по оплате госпошлины в размере 400 тысяч рублей при подаче двух исков.

Напомним, с 2015 года в отношении ОАО «ВГОК» в Нижнем Тагиле ведется процедура банкротства. В качестве кредиторов выступила 91 компания, в том числе администрация города, МУП «НТТС», «МРСК Урала», Межрайонная инспекция ФНС и другие.

В 2018 году на предприятии ввели процедуру наблюдения. 19 декабря 2019 года судебные приставы начали арест имущества ВГОКа. По данным УФССП по Свердловской области, на 19 декабря 2019 года общая сумма долга нижнетагильского комбината по исполнительному производству составляет более 368 миллионов рублей.