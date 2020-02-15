В Екатеринбурге продают дом в закрытом поселке за 65 миллионов рублей
Сегодня, 21:56ЭкономикаФото: N1.RU
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В Екатеринбурге за 65 миллионов рублей продается дом, находящийся в закрытом поселке у микрорайона Академического. Объявление о продаже опубликовано на N1.
Сюжеты: Екатеринбург
Площадь дома 508 квадратных метров. На площадке рядом с домом расположен крытый бассейн, площадью 168 квадратных метров, зона для барбекю, фруктовый сад и беседка. В доме есть кухня-столовая, гостиная с камином, четыре спальни, сауна с джакузи, прачечная, гардеробная, овощехранилище, бильярдная, теннисный зал и мастерская с инструментами.
Покупателю дома также достанутся дизайнерская мебель и современная техника.
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