В Екатеринбурге продают дом в закрытом поселке за 65 миллионов рублей

Площадь дома 508 квадратных метров. На площадке рядом с домом расположен крытый бассейн, площадью 168 квадратных метров, зона для барбекю, фруктовый сад и беседка. В доме есть кухня-столовая, гостиная с камином, четыре спальни, сауна с джакузи, прачечная, гардеробная, овощехранилище, бильярдная, теннисный зал и мастерская с инструментами.