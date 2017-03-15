Банк «НЕЙВА» представил новый дизайн пластиковой карты VISA Crypto

Обновленный дизайн карты выполнен в лаконичном стиле с использованием приема полигональной графики. В изображении четко считывается фирменная буква N, вобравшая в себя, с одной стороны, все многообразие ситуаций в бизнесе, а с другой — многогранность возможностей использования карты VISA Crypto.

Каждый клиент, открывающий расчетный счет в Банке «НЕЙВА», приобретает либо получает данную карту в подарок, после чего получает в свое распоряжение весь ее функционал. Карта Crypto — универсальный инструмент, используемый одновременно как способ хранения и использования электронной подписи и как обычная карта для бизнеса с привычным платежным функционалом. При помощи карты Crypto вы можете:

Надеемся, что обновленный дизайн карты придется по вкусу нашим клиентам, ведь большинство предпринимателей пользуются интернет-банком и крипто-картой ежедневно.

Надеемся, что обновленный дизайн карты придется по вкусу нашим клиентам, ведь большинство предпринимателей пользуются интернет-банком и крипто-картой ежедневно. Новые карты поступят в обращение уже в мае.