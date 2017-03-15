Почти тысяча жителей Режа останутся без работы из-за закрытия градообразующего предприятия
Почти тысяча жителей Режа останутся без работы после закрытия ЗАО «ПО Режникель». Ранее решение о приостановке производства и консервации завода было принято в связи с падением цен на никель.
Накануне замдиректора по труду и занятости населения Свердловской области Наталья Бордюгова выступила на пресс-конференции.
Она рассказала, что из 917 работников «Режникеля» работа была найдена пока лишь для 70-ти человек. Реж, по ее словам, не сможет обеспечить всех сокращенных работников местами. Поэтому сейчас подыскивается работа в других муниципалитетах, в том числе, в столице Урала.
Кроме того, стало известно, что часть рабочих пойдет досрочно на пенсию. В любом случае, в настоящее время ведутся необходимые подсчеты. Сотрудники департамента тем временем оказывают психологическую помощь уволенным, пишет Ura.ru.
Что касается судьбы предприятия: сейчас подыскивают инвесторов, которые смогут вложить деньги в дальнейшую работу завода.
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