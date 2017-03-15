Почти тысяча жителей Режа останутся без работы из-за закрытия градообразующего предприятия

Она рассказала, что из 917 работников «Режникеля» работа была найдена пока лишь для 70-ти человек. Реж, по ее словам, не сможет обеспечить всех сокращенных работников местами. Поэтому сейчас подыскивается работа в других муниципалитетах, в том числе, в столице Урала.