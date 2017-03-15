Пожарное депо за 23 млн рублей построят в Серебрянке Свердловской области
15 марта 2017, 11:15Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В администрации Свердловской области было подписано распоряжение на выделение 23 млн рублей на строительство пожарного депо в Серебрянке. Это позволит обеспечить пожарную безопасность шести близлежащих населенных пунктов, сообщает сайт Правительства Свердловской области.
Пожарный пункт появится уже в текущем году и будет рассчитан на две единицы техники.
Также, напомним, в Серебрянке должны в ближайшее время отремонтировать дорогу. В апреле состоится конкурс для определения подрядчика, который займется ремонтными работами.
Просьбу о строительстве пожарного депо озвучили сами жители населенного пункта, когда Евгений Куйвашев посещал Серебрянку по поручению Владимира Путина.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей