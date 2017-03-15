Пожарное депо за 23 млн рублей построят в Серебрянке Свердловской области

Пожарный пункт появится уже в текущем году и будет рассчитан на две единицы техники.

Также, напомним, в Серебрянке должны в ближайшее время отремонтировать дорогу. В апреле состоится конкурс для определения подрядчика, который займется ремонтными работами.

Просьбу о строительстве пожарного депо озвучили сами жители населенного пункта, когда Евгений Куйвашев посещал Серебрянку по поручению Владимира Путина.