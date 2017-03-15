Уральцы стали больше тратить на покупки в магазинах в феврале 2017 года

Последний месяц зимы показал, что уральцы стали тратить больше денег в магазинах. Зафиксирован рост показателя среднего чека, который составил в феврале 451 рубль: это на 1,3% больше, чем в январе.

Эксперты уверены, что показатель чека вырос не по причине повышения покупательской активности, а из-за роста цен. В 1 январе 2017 года подорожали сигареты и алкоголь, увеличились расходы на транспорт, цены на топливо и ЖКХ.

По данным исследовательского холдинга, проводившего опрос 30 000 россиян, только Южный ФО обогнал по показателю среднего чека УрФО. По сумме чека УрФО занимает по России лишь пятое место.

Например, в СЗФО жители в среднем тратят по 627 рублей во время похода в магазин, а в Центральном ФО — 603 рубля.