Уралвагонзавод подтвердил соответствие уровня менеджмента вагоностроительного бизнеса стандарту IRIS
15 марта 2017, 16:10Экономика
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Нижнетагильское предприятие «Уралвагонзавод» подтвердило соответствие своей системы менеджмента требованиям евростандарта IRIS, об этом сообщила пресс-служба УВЗ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Уралвагонзавод прошел проверку системы менеджмента, действующего на предприятии, и получил сертификат Международной Ассоциацией «Русский регистр» о соответствии международному стандарту IRIS. Он будет действовать по 23 января 2020 года.
Оценка менеджмента проводилась в сфере проектирования, разработки и производства цистерн и грузовых вагонов.
Впервые такой сертификат головное предприятие получило в 2014 году, а в текущем году оно лишь подтвердило качество своего эффективного управления производством.
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