Уралвагонзавод подтвердил соответствие уровня менеджмента вагоностроительного бизнеса стандарту IRIS

Уралвагонзавод прошел проверку системы менеджмента, действующего на предприятии, и получил сертификат Международной Ассоциацией «Русский регистр» о соответствии международному стандарту IRIS. Он будет действовать по 23 января 2020 года.

Оценка менеджмента проводилась в сфере проектирования, разработки и производства цистерн и грузовых вагонов.

Впервые такой сертификат головное предприятие получило в 2014 году, а в текущем году оно лишь подтвердило качество своего эффективного управления производством.