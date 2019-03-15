Долги по зарплате выросли в 27,7 раза в Свердловской области
Сегодня, 19:35ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области с 1 марта выросли долги по зарплате. Задолженность превысила 36,8 млн рублей.
Сумма долга превысила прошлогодний показатель на аналогичный промежуток времени в 27,7 раза. Вместе с тем сумма долга снизилась на 1,6% по сравнению с февралем текущего года.
Долги по зарплате есть в шести предприятиях, на которых работают более 500 сотрудников, сообщает Свердловскстат.
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