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Долги по зарплате выросли в 27,7 раза в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Долги по зарплате выросли в 27,7 раза в Свердловской области

Сегодня, 19:35ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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