Мэрия Екатеринбурга заплатит 19,5 миллиона за организацию празднования Дня Победы
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на организацию и проведение празднования 9 Мая. Начальная цена контракта - 19,5 миллиона рублей.
Согласно техническому заданию, исполнитель должен организовать торжественный прием ветеранов, проведение концертов и развлекательных мероприятий, салют, длительностью 13 минут, обеспечить организационное сопровождение митингов.
Программа празднования традиционная. С 9 до 10 часов 9 мая пройдет торжественный парад на главной площади города, в ЦПКиО пройдет историческая реконструкция военных событий, на улице Пушкина будет организована выставка ретроавтомобилей, также запланирован кинотеатр под открытым небом и солдатская каша, которую можно отведать у гимназии №9.
С 19 до 22 часов должен состояться гала-концерт. Будут ли приглашены звезды эстрады - не сообщается. В 22.50 организаторам предстоит запустить праздничный салют. Длительность - не менее 13 минут с одновременными залпами с пяти точек.