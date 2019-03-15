Мэрия Екатеринбурга заплатит 19,5 миллиона за организацию празднования Дня Победы

Программа празднования традиционная. С 9 до 10 часов 9 мая пройдет торжественный парад на главной площади города, в ЦПКиО пройдет историческая реконструкция военных событий, на улице Пушкина будет организована выставка ретроавтомобилей, также запланирован кинотеатр под открытым небом и солдатская каша, которую можно отведать у гимназии №9.