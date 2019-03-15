Подготовка к 300-летию Екатеринбурга обойдется в 240 миллиардов рублей

Евгений Куйвашев поручил разработать план мероприятий по подготовке с учетом выполнения майских указов Путина, реализации программы «Пятилетка развития» и Универсиады-2023. Как сообщил губернатор, в случае проведения спортивного события в Екатеринбурге, оно станет неотъемлемой частью празднования 300-летия города.

Подготовка к трехсотлетию Екатеринбурга подразумевает масштабную работу по развитию городского пространства, благоустройству городской среды, улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры, появлению новых знаковых объектов культуры и спорта,заявил губернатор.