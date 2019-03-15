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Подготовка к 300-летию Екатеринбурга обойдется в 240 миллиардов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подготовка к 300-летию Екатеринбурга обойдется в 240 миллиардов рублей

Сегодня, 09:27ЭкономикаФото: Официальный портал Екатеринбурга
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