Подготовка к 300-летию Екатеринбурга обойдется в 240 миллиардов рублей
Губернатор Свердловской области сообщил, что мероприятия по подготовке к 300-летию Екатеринбурга обойдутся региону в 240 миллиардов рублей.
Евгений Куйвашев поручил разработать план мероприятий по подготовке с учетом выполнения майских указов Путина, реализации программы «Пятилетка развития» и Универсиады-2023. Как сообщил губернатор, в случае проведения спортивного события в Екатеринбурге, оно станет неотъемлемой частью празднования 300-летия города.
Подготовка к трехсотлетию Екатеринбурга подразумевает масштабную работу по развитию городского пространства, благоустройству городской среды, улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры, появлению новых знаковых объектов культуры и спорта,заявил губернатор.
План по подготовке к юбилею города представил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. В план включено строительство второй ветки метро, создание центра «Эрмитаж-Урал», возведение новых школ и детсадов, строительство поликлиники в Академическом микрорайоне, строительство нескольких спортивных объектов, ремонты и реконструкции объектов культуры.