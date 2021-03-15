Производство ЕВРАЗа упало до 21% в 2020 году

Производство ЕВРАЗа упало до 21% в 2020 году

Сегодня, 12:10ЭкономикаФото: TagilCity.ru
В 2020 году производство металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ снизилось сразу по нескольким показателям по сравнению с 2019 годом. Такие данные опубликованы в ежегодном отчете компании.

Консолидированное производство стали упало на 1,3% (2019 г. — 13,8 млн тонн, 2020 г. — 13,6 млн тонн). Причиной этому, по мнению ЕВРАЗа, стала пандемия коронавируса, а также сложности на газовом и нефтяном рынках, которые негативно повлияли на объемы производства Североамериканского Дивизиона.

Продажи готовой стальной продукции снизились на 10,1% (2019 г. — 7,6 млн тонн, 2020 г. — 6,8 млн тонн). В отчете сказано, что это связано со снижением объемов продаж трубной продукции и листового проката в Североамериканском Дивизионе на фоне неблагоприятного положения на рынке из-за COVID-19.

Фото:скриншот с сайта компании ЕВРАЗ

Добыча рядового коксующегося угля сократилась на 21% (2019 г. — 26,1 млн тонн, 2020 г. — 20,6 млн тонн). Это произошло из-за приостановки добычи на «Разрезе Распадский» с мая по сентябрь 2020 года, а также из-за снижения объемов производства на шахте «Распадская» из-за сложных геологических условий. Кроме того, добыча угля была приостановлена на шахте «Межегейуголь» с марта 2020-го года.

Упала у ЕВРАЗа и продажа ванадиевой продукции на 2,2% (2019 г. — 12,8 млн тонн, 2020 г. — 12,6 млн тонн). Компания связывает это с сокращением мирового спроса на феррованадий из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Также спад продаж ЕВРАЗу удалось частично компенсировать за счет более активного спроса оксидов ванадия на рынке Китая.

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