Свердловская область вошла в аутсайдеры по качеству питания в школьных столовых

Сегодня, 14:29ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Помимо Свердловской области, аутсайдерами стали и другие уральские регионы — это Челябинская и Тюменская области.
Представители движения попросили школьников оценить меню в столовой, интерьер, а также обращение к ним персонала.
Не удовлетворены школьники в Челябинской, Тюменской, Тамбовской, Новосибирской, Свердловской, Пензенской областях, Чувашии, Удмуртии, Красноярском и Алтайском краях, сообщает telegram-канал РИА «Новости», со ссылкой на итоги рейтинга.
Больше всего хвалят питание в Санкт-Петербурге, Ростовской, Самарской, Вологодской, Амурской, Саратовской и Кемеровской областей.
В рейтинг не учитывалось, чем конкретно недовольны или довольны школьники.
Напомним, ранее Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов с лучшим школьным образованием. Рейтинг был составлен Рособрнадзором. В исследовании учитывалась подготовка детей к выпускным экзаменам, техническая оснащенность школ и эффективность проведения ЕГЭ.