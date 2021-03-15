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Свердловская область вошла в аутсайдеры по качеству питания в школьных столовых

Свердловская область вошла в список регионов-аутсайдеров, где дети недовольны качеством питания в школьных столовых. Такой вывод сделали эксперты Российского движения школьников по результатам опроса среди учеников.

Помимо Свердловской области, аутсайдерами стали и другие уральские регионы — это Челябинская и Тюменская области.

Представители движения попросили школьников оценить меню в столовой, интерьер, а также обращение к ним персонала.

Не удовлетворены школьники в Челябинской, Тюменской, Тамбовской, Новосибирской, Свердловской, Пензенской областях, Чувашии, Удмуртии, Красноярском и Алтайском краях, сообщает telegram-канал РИА «Новости», со ссылкой на итоги рейтинга.

Больше всего хвалят питание в Санкт-Петербурге, Ростовской, Самарской, Вологодской, Амурской, Саратовской и Кемеровской областей.

В рейтинг не учитывалось, чем конкретно недовольны или довольны школьники.

Напомним, ранее Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов с лучшим школьным образованием. Рейтинг был составлен Рособрнадзором. В исследовании учитывалась подготовка детей к выпускным экзаменам, техническая оснащенность школ и эффективность проведения ЕГЭ.

Свердловская областьшколапитание
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