Разобраться с резким подорожанием сахара поручили в правительстве РФ

Разобраться с резким подорожанием сахара поручили в правительстве РФ
Разобраться с резким подорожанием сахара поручили в правительстве РФ
Сегодня, 14:33ЭкономикаФото: 1MI
Разобраться с повышением стоимости сахара и принять меры по снижению цен поручил ФАС, ФНС, Минсельхозу, Минпромторгу первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Главная задача, по его словам, выявить звено в почке поставок, на котором цена значительно повышается. После этого нужно принять меры, а не вводить госрегулирование, пишет «Известия».

По данным источника издания, ведомствам поручено провести встречи с производителями и торговыми сетями. Они должны подготовить предложения по снижению цен к концу недели.

Согласно данным Росстата, с 5 по 11 марта цена сахара увеличилась на 12,8%. Это рекордный недельный рост за два года, пишет «Новые известия».

На фоне обвала рубля спрос на продукты питания вырос. В частности, люди стали покупать больше сахара. В Нижнем Тагиле жители также заявили, что стоимость некоторых товаров выросла, а также о скупке сахара и гречки.

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