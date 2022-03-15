Разобраться с резким подорожанием сахара поручили в правительстве РФ

Главная задача, по его словам, выявить звено в почке поставок, на котором цена значительно повышается. После этого нужно принять меры, а не вводить госрегулирование, пишет «Известия».
По данным источника издания, ведомствам поручено провести встречи с производителями и торговыми сетями. Они должны подготовить предложения по снижению цен к концу недели.
Согласно данным Росстата, с 5 по 11 марта цена сахара увеличилась на 12,8%. Это рекордный недельный рост за два года, пишет «Новые известия».
На фоне обвала рубля спрос на продукты питания вырос. В частности, люди стали покупать больше сахара. В Нижнем Тагиле жители также заявили, что стоимость некоторых товаров выросла, а также о скупке сахара и гречки.