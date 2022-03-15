РЭО инвестирует в производство по переработке полимеров 2 млрд рублей

Стартовало строительство комплекса по переработке полимеров «ЭкоЛайн-Вторпласт», которое запущено главой Российского экологического оператора (РЭО) Денисом Буцаевым и председателем совета директоров группы «ЭкоЛайн» Евгением Михайловым. Мощность завода — 60 тысяч тонн в год. Инвестиции РЭО в проект — 2 млрд руб.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, для построения экономики замкнутого цикла в стране нужно поддерживать проекты, деятельность которых нацелена на развитие отрасли обращения с отходами. В прошлом году РЭО вложил 6,167 миллиарда рублей в пять проектов в трех российских регионах. Из них на два миллиарда рублей РЭО выкупил зеленые облигации предприятия «ЭкоЛайн-Вторпласт». Средства направлены на возведение крупного в России комплекса по переработке полимеров. Удобным инструментом инвестирования считаются зеленые облигации. Они позволяют финансировать в проекты, учитывая экологические, социальные и управленческие факторы, пишет 360tv.ru. В проект будет вложено 7,2 миллиарда рублей, которые являются собственными средствами компании и заемными. Из них два миллиарда рублей предоставит соинвестор РЭО через выкуп первых в отрасли зеленых облигаций. В качестве партнера проекта выступит ПАО Банк «ФК Открытие». На церемонии начала строительства присутствовали вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин и генеральный директор ООО «ЭкоЛайн-Вторпласт» Александр Свидовский. Проект планируется сдать в эксплуатацию во втором квартале следующего года. Кроме переработки таких полимеров, как ПЭТ, ПНД, ПП, также будет перерабатываться неликвидная «полигонная» пленка. Постоянное использование одноразовых пакетов при покупке товаров, рост торговли в интернете, а также вынос мусора в пакетах привели к тому, что только на КПО «Восток» образуется до 300 тонн сложноперерабатываемых пакетов. На территории РФ не хватает мощностей для их переработки. При этом нерегламентированный состав пакетов затрудняет процесс переработки. На заводе планируется перерабатывать все виды пластика, а также производить пластиковые мусорные контейнеры с использованием вторичной гранулы мощностью 120 тысяч штук каждый год.

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