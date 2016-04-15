Глава Нижнего Тагила провел совещание по поводу создания «одного окна» для предпринимателей

Мэра не устраивает то, каким образом в Нижнем Тагиле осуществляется поддержка предпринимательства. По его наблюдениям, есть большая несправедливость: одни начинают бизнес без документов, а другие месяцами бегают по кабинетам, но, так и не дождавшись помощи, бросают заниматься бизнесом.

Предпринимателям реального сектора, которые оказывают услуги гражданам, Нижний Тагил должен помогать. Поэтому, Носов поручил работникам мэрии посмотреть, как другие города России поддерживают бизнесменов. А через месяц доложить, какие лучшие практики по работе «одного окна» существуют в стране, сравнить их с опытом Нижнего Тагила и внести предложения об их внедрении в наших условиях.

В Нижнем Тагиле такая практика существует только в центре консультации и согласования для субъектов малого и среднего бизнеса. Его задача состоит в том, что в одном месте и в одно время с предпринимателями работают специалисты. Это удобно, потому что не нужно никуда бегать и искать нужный кабинет. В работе центра занято 15 организаций.

Однако бизнесменов в центре только консультируют. А простые беседы, как отметил мэр, не могут помочь новичку начать свое дело. Нужно оказывать поддержу в согласовании всех документов. Поэтому принцип «одного окна» должен реально помогать людям.