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Тагильчане задолжали за газ более 17-ти миллионов рублей – это рекорд в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане задолжали за газ более 17-ти миллионов рублей – это рекорд в Свердловской области

15 апреля 2016, 11:30ЭкономикаТимофей Данилов
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