Тагильчане задолжали за газ более 17-ти миллионов рублей – это рекорд в Свердловской области

Должником-рекордсменом стал Нижний Тагил – жители накопили долгов на сумму 17,2 миллиона рублей. «Почетное» второе место - у Каменск-Уральского, в котором задолженность населения за газ составляет 14 миллионов рублей.

Стоит добавить, что неплательщики, преимущественно, входят в категорию финансово благополучных граждан. ГАЗЭКС совместно со службой судебных приставов будет принимать жесткие меры в отношении должников: внеплановые рейды и ограничение выезда заграницу. Последняя мера особенно актуальна накануне сезона отпусков.

Напоминаем, что с января увеличены пени за долги по услугам ЖКХ. Они начисляются через месяц после наступления дня, в который должна производиться оплата. По 90-й день просрочки пени составляют 1/300 ставки рефинансирования Центробанка. Далее штрафные санкции будут составлять 1/130 ставки. Иными словами, через три месяца пени увеличивается вдвое.