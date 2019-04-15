Инфраструктуру второй площадки «Титановой долины» улучшат к осени 2020 года

На первом этапе планируется подготовка проекта по увеличению энергомощности площадки и обеспечение ее бесперебойного водоснабжения.

В 2019 году управляющая компания ОЭЗ «Титановая долина» начнет строительство инженерных внешних сетей, которые в 2020 году будут присоединены к особой экономической зоне.

Таким образом, новые резиденты «Уктуса» будут обеспечены ресурсами уже к началу своих строительных работ, сообщил гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.

С целью обеспечения бесперебойного водоснабжения будет заменен внешний водопровод в 3,4 километра. Также планируется модернизация канализационных сетей и строительство новой насосной станции.

Для увеличения энергомощности до 7,5 МВт будут проведены два коридора электросетей от двух подстанций до границ ОЭЗ. Помимо этого, будет построена новая трансформаторная подстанция.