Инфраструктуру второй площадки «Титановой долины» улучшат к осени 2020 года
«Титановая долина» планирует усовершенствовать инфраструктуру площадки «Уктус» до осени 2020 года, сообщает правительство Свердловской области.
На первом этапе планируется подготовка проекта по увеличению энергомощности площадки и обеспечение ее бесперебойного водоснабжения.
В 2019 году управляющая компания ОЭЗ «Титановая долина» начнет строительство инженерных внешних сетей, которые в 2020 году будут присоединены к особой экономической зоне.
Таким образом, новые резиденты «Уктуса» будут обеспечены ресурсами уже к началу своих строительных работ, сообщил гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.
С целью обеспечения бесперебойного водоснабжения будет заменен внешний водопровод в 3,4 километра. Также планируется модернизация канализационных сетей и строительство новой насосной станции.
Для увеличения энергомощности до 7,5 МВт будут проведены два коридора электросетей от двух подстанций до границ ОЭЗ. Помимо этого, будет построена новая трансформаторная подстанция.
Проектирование начнется уже весной 2019 года. Согласно планам, все работы должны быть завершены до осени 2020 года.