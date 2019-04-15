Нижний Тагил получит 23 млн рублей на модернизацию и поддержку театров
Сегодня, 23:00ЭкономикаФото: ntagil.org
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 2019 году региональные власти планируют выделить 85 млн рублей на модернизацию и поддержку театров, сообщает «Интерфакс Россия». Средства будут распределены между городами области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Деньги потратят на капитальный ремонт, техническое оснащение и поддержку творческой деятельности учреждений культуры. В финансировании примет участие, как федеральный центр, так и Свердловская область. Учреждения в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле получат более 23 млн рублей.
Более 39 млн получат театры в городах с численностью населения менее 300 тыс. человек – Ирбит, Каменск-Уральский, Новоуральск, Краснотурьинск, Первоуральск и Серов.
Материалы по теме
деньгиСвердловская областьбюджет областитеатрфинансированиефедеральный бюджетНижний ТагилЕкатеринбург
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей