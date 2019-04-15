Нижний Тагил получит 23 млн рублей на модернизацию и поддержку театров

Деньги потратят на капитальный ремонт, техническое оснащение и поддержку творческой деятельности учреждений культуры. В финансировании примет участие, как федеральный центр, так и Свердловская область. Учреждения в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле получат более 23 млн рублей.