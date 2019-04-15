Свердловская область удвоит количество компаний-экспортеров до 2024 года

Предполагается, что оказание поддержки компаниям малого и среднего бизнеса, работающим на внешних рынках, способствует появлению новых секторов экономики. Благодаря этому уральцы получат новые рабочие места.

По словам министра международных и внешэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, благодаря совместным усилиям экспортный потенциал будет реализован в полном объеме. Это позволит расширить географию сбыта продукции и ассортимент товаров.

В 2017 году в Свердловской области насчитывалось 1 192 предприятия-экспортера, которые занимались поставкой не только металлургической, химической и машиностроительной продукции, но и товаров агропромышленного комплекса, интеллектуальной продукции и услуг.