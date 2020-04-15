Бюджет Нижнего Тагила планируют увеличить почти на 450 миллионов рублей
Нижнетагильская дума откорректировала бюджет города. В случае одобрения корректировки большинством голосов депутатов, доходы увеличатся на 444,2 миллиона рублей, а расходная часть возрастет почти на 430 миллионов рублей, сообщает ИА «Все новости».
В настоящее время ведется рассмотрение поправок профильными комиссиями городской думы.
63,5 миллиона рублей предусмотрено бюджетом на ремонт дворов, более 157 миллионов рублей — на благоустройство общественных территорий. Планируется построить два новых детских сада — в Запрудном на 90 мест и на Муринских прудах на 170 мест. Это обойдется в 15 миллионов рублей.
43 миллиона рублей будет потрачено на обновление ветхого жилья и строительство нового, в том числе для молодых семей.
Мэрией города планируется осуществлять поддержку творческой деятельности в городе. В частности, будет отремонтирован Театр кукол.
На Площади Славы будет установлена система оповещения населения стоимостью более девяти миллионов рублей.
Планируется также проведение очистительных работ Верхне-Выйского водохранилища и ремонт городских дорог. На пять с половиной миллионов рублей будет обновлена подсветка для архитектурных строений города.