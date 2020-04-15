Ранее владелец ресторана «Хачапури тётушки Марико» рассказывал, что заведение пыталось компенсировать убытки переходом на работу доставки еды. Однако, спустя пару недель, они отказались от этой затеи.

Проводя анализ, мы понимаем, что для нашего ресторана в данный момент доставка может стать губительной, потому что финансово абсолютно не оправдано. В связи с тем, что я хочу обеспечить для гостей, для своих сотрудников завтрашний день, мне придется сегодня принять решение и закрыть ресторан. Я очень сильно надеюсь, что это ненадолго и скоро все это закончится,сказал он в видеобращении.

«Это серьёзный удар по бизнесу». Как Тагил готовится к «коронавирусным каникулам»

О нецелесообразности резкого перехода на доставку говорят и в баре Crazy Brew, который к началу эпидемии в России не проработал и года.

Убытки ощутимые. Сейчас мы просто закрылись, потому что доставка невыгодна. Из персонала мы никого не сократили. Когда эти «каникулы» закончатся, мы планируем открыться заново и работать дальше,говорит руководство заведения.

А вот тагильский Nebar сейчас полностью живёт на доставке, и, по словам управителей, у них получается компенсировать последствия вынужденного отказа от приёма посетителей, но удалось это благодаря предварительной подготовке.

Мы предполагали, что так оно и будет. Мы же ориентируемся по развитию ситуации в крупных городах, мы смотрим, что происходит у них, и понимаем, что это коснется и нас. Поэтому мы готовимся заранее. Конечно же, мы не открываем двери для обычного посещения, не проводим вечеринки, но мы работаем в полном режиме на доставке. Из персонала задействуем по максимуму всех, кого можем. Остальные отдыхают, в полной боевой готовности ждут, когда они смогут приступить к прежнему делу и ворваться с полными силами,говорит администрация Nebar.

Меньше людей — меньше выручка. Как коронавирус повлиял на торговлю и досуг в Тагиле

«Своя компания» тоже перешла на доставку, но сотрудники признают, что заведение несёт убытки.

Мы со своей стороны продолжаем радовать гостей вкусной едой из ресторана с доставкой на дом. Персонал перераспределен по ресторанам, работающим на доставку, да, безусловно, смены сокращают, однако наша основная задача - сохранить рабочие места и команду. Приходится трудно, но мы трудимся. Верим в то, что скоро ситуация с пандемией закончится, и все потихоньку будет возвращаться на свои места,рассказала маркетолог сети.

Бар «Гора», как и «Хачапури», приостановил работу.

На данный момент мы выполняем все обязательства перед своими сотрудниками. Ситуация тяжёлая. Как владельцы бизнеса, мы несём значительные убытки. Мы призываем всех оставаться дома, беречь себя и свои семьи. И как только карантин снимут, ехать, идти, добираться любым способом в бар «Гора» для того, чтобы осуществить наш негласный девиз: «Ешь! Пей! Танцуй!»,говорит владелец бара Антон Нургалеев.

Как сообщили источники TagilCity.ru в ресторанном бизнесе, «Ем сам» вынужден был сократить часть штата. Директор по маркетингу ресторана отказался от комментариев.

Напомним, мера по закрытию ресторанов была введена властями с 28 марта — изначально до 5 апреля, но позже в Свердловской области продлили её до 20-го числа.