В Екатеринбурге из-за жалобы в УФАС приостановили закупку на реконструкцию парка
Сегодня, 09:28ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В столице Урала приостановлена закупка на реконструкцию парка имени XXII Партсъезда, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Причиной стало обращение в УФАС одного из участников аукциона. Стоимость контракта — 253 миллиона рублей.
Вопрос о реконструкции парка решался общественным голосованием, проект поддержали десятки тысяч екатеринбуржцев.
Кроме того, в Екатеринбурге приостановлена реконструкция сквера на улице Амундсена. Подрядчик уже определен, однако контракт с ним пока не заключили из-за корректировок, которые претерпел городской бюджет на фоне пандемии коронавируса.
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