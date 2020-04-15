В Свердловской области на маски и костюмы для врачей выделили 150 миллионов рублей

Пояснения Куйвашев дал отвечая на вопрос свердловчанки об обеспечении средствами защиты работников медучреждений. Губернатор пояснил, что сейчас ситуация с индивидуальными средствами защиты для медицинских работников улучшилась, деньги на это в бюджете предусмотрены.