В Свердловской области на маски и костюмы для врачей выделили 150 миллионов рублей
Сегодня, 10:45ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В бюджете Свердловской области на средства защиты медиков во время пандемии коронавируса предусмотрено 150 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Коронавирус
Пояснения Куйвашев дал отвечая на вопрос свердловчанки об обеспечении средствами защиты работников медучреждений. Губернатор пояснил, что сейчас ситуация с индивидуальными средствами защиты для медицинских работников улучшилась, деньги на это в бюджете предусмотрены.
Напомним, сегодня в Екатеринбурге приземлился борт с гуманитарной помощью. В столицу Урала привезли 4,1 миллиона медицинских масок из Китая.
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