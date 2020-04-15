ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле могут достроить из федеральных средств

Региональный фонд защиты прав дольщиков подготовил документы по семи долгостроям, в том числе по «Тимирязевскому». Заявки на софинансирование направят в федеральный фонд в Москве. После их рассмотрения будет получено решение.

Напомним, «Тимирязевский» строило ООО «СУ-1», в феврале этого года компания признана банкротом. Кредиторы предъявили требования на 25 миллионов рублей, кроме того, у компании скопилась задолженность в 24 миллиона рублей по предыдущим искам.